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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Невского банка"

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Невский банк" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "МинБанк" на основании заключенного с Агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ПАО "Невский банк", проживающим в Москве и Санкт-Петербурге.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков, проживающих в Самаре, Тольятти, Ульяновске и осуществления им максимально быстрых выплат Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут дополнительно отобраны на конкурсной основе, о чем будет сообщено в срок не позднее 23 декабря 2019 года.

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