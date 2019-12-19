Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.35 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.44 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 2.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в ноябре составила 271.3 тыс. долл, повысившись на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.64 млн доступных покупателям домов, сократившись на 7.3% по сравнению с октябрём и на 5.7% по сравнению с ноябрём 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.9 в октябре текущего года и 4.0 в ноябре 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 38 дней в сравнении с 36 в октябре текущего года и 42 в ноябре 2018 года. При этом 45% проданных в ноябре домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.