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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2019 г.Индекс опережащих экономических индикаторов США...
вчера 18:04

Индекс опережащих экономических индикаторов США в ноябре не изменился

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в октябре (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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