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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

12:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

12:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;

12:30 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за ноябрь;

18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за ноябрь;

18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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