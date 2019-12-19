Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.5 тыс.

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 декабря, сократилось на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 234 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 252 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 декабря, увеличилось на 51 тыс. и составило 1722 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1683.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 ноября, выросло на 247.2 тыс. и составило 1.78 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.68 млн человек.