Курс доллара 62.5283   Курс евро 69.5877  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:43

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.5 тыс.

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 декабря, сократилось на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 234 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 252 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 декабря, увеличилось на 51 тыс. и составило 1722 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1683.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 ноября, выросло на 247.2 тыс. и составило 1.78 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.68 млн человек.

Другие новости

вчера
18:04
Индекс опережащих экономических индикаторов США в ноябре не изменился
вчера
17:59
Суд прекратил производство по иску российского Forbes к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева
вчера
17:17
ФАС предупредила Россотрудничество из-за оператора по приему документов на обучение в РФ
вчера
16:58
Задержание сотрудника "Открытия" Цакунова не связано с его нынешней работой - банк
вчера
16:43
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.5 тыс.
вчера
16:38
Дефицит платёжного баланса США в III квартале сократился почти на 1%
вчера
16:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 18 тыс.
вчера
16:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в декабре существенно снизился
вчера
16:25
Путин: повышения пенсионного возраста в России не предвидится и даже не обсуждается
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»