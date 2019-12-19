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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2019 г.Дефицит платёжного баланса США в III квартале с...
вчера 16:38

Дефицит платёжного баланса США в III квартале сократился почти на 1%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2019 года сократился на 0.9% до 124.1 млрд долл в сравнении с дефицитом в 125.2 млрд долл во II квартале (пересмотрено со (-128.2) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь 2019 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 122.0 млрд долл.

В III квартале дефицит платёжного баланса США составил 2.3% ВВП в сравнении с 2.4% в предыдущем квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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