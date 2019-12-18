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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:36

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;

00:45 мск: Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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