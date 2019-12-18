Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;
00:45 мск: Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;
00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;
12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;
16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.