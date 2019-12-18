Курс доллара 62.5831   Курс евро 69.6925  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.1 млн барр.

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократился на 1.1 млн барр. и составил 446.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.5 млн барр. и составили 237.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.5 млн барр. и составили 125.1 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.2 млн барр. и составили 40.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.6 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.3 млн барр.

Другие новости

вчера
19:02
Росстат улучшил оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев до 0,8%
вчера
18:41
Цены на нефть перешли к росту на статданных о запасах нефти в США
вчера
18:36
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 декабря
вчера
18:34
Рост ВВП России в ноябре замедлился до 1,6% с 2,3% в октябре - Минэкономразвития
вчера
18:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.1 млн барр.
вчера
18:26
Горадминистрации в РФ в 2019 г в 1,5 раза чаще сталкивались с атаками шифровальщиков
вчера
18:09
Ассоциация ритейлеров ожидает замедления темпов роста оборота розничной торговли в РФ
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:18
"ЮТэйр" планирует отложить выплату процентов по семилетним кредитам
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»