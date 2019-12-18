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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2019 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в н...
вчера 12:36

Индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре вырос на 1.5%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в ноябре вырос на 1.5% в годовом выражении после аналогичного роста месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 1.4%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в ноябре в годовом выражении вырос на 1.7% после повышения теми же темпами в сентябре.

Данные CPI core совпали с прогнозом аналитиков.

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