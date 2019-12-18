Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе снизился на 0.3% и на выходе уменьшился на 0.2%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в ноябре снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.1% в октябре (пересмотрено с (-1.3%).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 2.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в ноябре уменьшился на 0.2% после снижения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output в ноябре вырос на 0.5%, замедлив темпы повышения с +0.8% в октябре.