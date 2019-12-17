Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 декабря

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;
12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;
12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;
12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:40 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.