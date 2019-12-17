Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в октябре (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.8%.

По сравнению с ноябрём 2018 года объём промышленного производства в США уменьшился на 0.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 77.3% против 76.6% месяцем ранее (пересмотрено с 76.7%).

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с ноябрём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.1 п.п.