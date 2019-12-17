Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 1.4%

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре выросло на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1482 тыс. в годовом выражении против 1461 тыс. в октябре.

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1410 тыс.

По сравнению с ноябрём 2018 года число выданных разрешений выросло на 11.1%.