Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.