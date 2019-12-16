Индексы PMI еврозоны в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре сократился до 45.9 по сравнению с 46.9 в ноябре (пересмотрено с 46.6). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 47.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре увеличился до 52.4% против 51.9% месяцем ранее (пересмотрено с 51.5%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.0%.