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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2019 г.Индексы PMI еврозоны в декабре изменились разно...
сегодня 12:03

Индексы PMI еврозоны в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре сократился до 45.9 по сравнению с 46.9 в ноябре (пересмотрено с 46.6). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 47.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре увеличился до 52.4% против 51.9% месяцем ранее (пересмотрено с 51.5%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.0%.

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