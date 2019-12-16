Индексы PMI Франции в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре сократился до 50.3% против 51.7% в ноябре (пересмотрено с 51.6). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре вырос до 52.4% против 52.2% месяцем ранее (пересмотрено с 52.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 52.1%.