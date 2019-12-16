Курс доллара 62.5544   Курс евро 69.8608  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за декабрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за декабрь, предварительно;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь;

19:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

19:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

19:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

19:00 мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;

23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за IV квартал;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

Другие новости

сегодня
10:09
Объём розничных продаж в Китае в ноябре вырос на 8% в годовом выражении
сегодня
10:06
Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь вырос на 5.2% в годовом выражении
сегодня
10:00
Объём промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6.2% в годовом выражении
сегодня
09:59
ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ АСАД ЗАЯВИЛ, ЧТО США ПРОДАЮТ ТУРЦИИ НЕФТЬ С ЗАХВАЧЕННЫХ СИРИЙСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 декабря
сегодня
09:12
"Яндекс" начал тестировать собственные лазерные сенсоры для беспилотных автомобилей
сегодня
07:30
Ряд формулировок проекта о виноделии могут противоречить принципам конкуренции - ФАС РФ
сегодня
06:07
Большинство работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии - исследование
сегодня
03:00
Большинство россиян планируют новогодние путешествия внутри страны - исследование
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»