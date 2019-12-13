Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.
В октябре объём розничных продаж увеличился на 0.4% (пересмотрено с +0.3%).
По сравнению с ноябрём 2018 года показатель повысился на 3.3%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.1% после повышения на 0.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.4%.