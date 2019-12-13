Банк России понизил ключевую ставку до 6.25%

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) – с 6.50 до 6.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков и соответствовало рыночным ожиданиям.

В сопроводительном заявлении Совета директоров ЦБ говорится о более быстром, чем ожидалось, замедлении инфляции и преобладании дезинфляционных рисков. В ноябре годовая инфляция составила 3.5% в сравнении с 3.8% в октябре, а на 9 декабря опустилась до 3.4%. По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2.9-3.2%. При этом в I квартале 2020 года ожидается инфляция ниже 3%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор прогнозирует годовую инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3.5-4.0% и колебания вблизи 4% в дальнейшем.

Основное влияние на снижение инфляции оказали замедление прироста цен на продукты питания и непродовольственные товары, укрепление рубля, замедление инфляции в странах - торговых партнерах. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего. Вместе с тем ЦБ отметил, что произошедшее в ноябре ускорение инфляции в сфере услуг может быть одним из признаков оживления потребительского спроса внутри страны, которое наблюдалось во втором полугодии.

ЦБ сообщил о некотором приросте инвестиционной активности, в том числе в связи с увеличением капитальных расходов бюджета, а также об ускорении годового темпа прироста розничной торговли и промпроизводства. Тем не менее, сохраняется слабость деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов.

Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики. Вместе с тем во втором полугодии 2019 года поддержку экономическому росту начала оказывать бюджетная политика на фоне реализации запланированных Правительством национальных проектов.

Банк России также сообщил о продолжившемся смягчении кредитных условий на фоне снижения доходности ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. Регулятор ожидает дальнейшего снижения кредитных ставок, что создает условия для роста корпоративного и ипотечного кредитования.

Как ожидается, по итогам 2019 года темп прироста ВВП сложится ближе к верхней границе диапазона прогноза ЦБ - 0.8-1.3%, что преимущественно связано с ускорением прироста ВВП в III квартала. Регулятор отметил, что устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить. Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен Банком России без изменений. Ожидается ускорение роста ВВП до 2-3% в 2022 году по мере реализации национальных проектов и преодоления правительством структурных ограничений.

Наиболее значимым риском для российской экономики является более значительное снижение прироста мирового ВВП, в том числе под влиянием ужесточения международных торговых ограничений, а также иных геополитических факторов. По этой причине может происходить усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, оказывая влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, внешних и внутренних рисков, оценивая реакцию на них финансовых рынков.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 февраля 2020 года.