Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за ноябрь;

02:50 мск: декс Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за октябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.