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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2019 г.ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне...
сегодня 15:51

ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и сообщил, что программа QE возобновлена

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 12 декабря, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что он ожидает сохранения ставок на прежнем или более низком уровне до того момента, пока не увидит, что прогноз по инфляции "устойчиво приближается к уровню достаточно близкому, но ниже 2%, и такая конвергенция последовательно отражается в динамике базовой инфляции".

ЕЦБ сообщил, что с 1 ноября 2019 года была возобновлена программа покупки активов (количественное смягчение, QE) объёмом 20 млрд евро в месяц. ЕЦБ ожидает, что программа QE будет работать "столько времени, сколько потребуется для усиления аккомодационного воздействия процентных ставок ЕЦБ, и завершится незадолго до того, как он начнёт повышать ключевые процентные ставки".

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