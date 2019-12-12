Глава ФРС Джером Пауэлл: для повышения ставки потребуется "существенный" рост инфляции (ПОВТОР)

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 11 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регуляторы ожидают продолжения умеренного роста экономики США. Он отметил, что доходы домохозяйств по-прежнему повышаются, и уровень потребительского доверия растёт, однако инфляция, остающаяся ниже 2%, может негативно сказаться на перспективах экономики.

По словам Пауэлла, в монетарной политике ФРС нет заранее заданного курса, поэтому регуляторы будут реагировать на существенные изменения экономических перспектив.

Напомним, в среду Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50 - 1.75%. При этом обновлённые прогнозы членов FOMC указали, что в следующем году ставка, возможно, останется неизменной, а в 2021 году может быть повышена один раз.

В ходе пресс-конференции глава ФРС заявил, что в последние недели давление на американском денежном рынке уменьшилось, но в случае необходимости ФРС готова скорректировать объём и виды операций "репо" для сохранения ставки по федеральным фондам в целевом диапазоне. В частности, ФРС может начать покупку краткосрочных купонных бондов, если это будет "целесообразным", сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы репортёров о перспективах изменения ставки, глава ФРС заявил: "Я бы хотел, чтобы инфляция была устойчивой и существенной" для того, чтобы принимать решение о возобновлении повышения ставки. Пауэлл дважды подчеркнул, что это его "личное мнение".

Слова Джерома Пауэлла о том, что ставка может быть повышена лишь в случае "существенного" роста инфляции, спровоцировали ослабление доллара США. Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex к 23:59 мск повысилась до 1.1135 в сравнении с 1.1091 по состоянию на 21:00 мск.

В ходе торгов NYSE к 23:59 мск индекс DJIA подорожал на 0.1% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, индекс S&P 500 прибавил 0.3%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0.4%.