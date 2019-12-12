Итоги заседания FOMC: сигнал о возможном сохранении ключевой ставки неизменной в следующем году (ПОВТОР)

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 11 декабря, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 1.50 - 1.75%. Таким образом, впервые с июля текущего года регулятор сделал паузу в цикле понижения ключевой ставки. За это время ставка была понижена трижды.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что "текущий характер монетарной политики является уместным для поддержания устойчивого расширения экономической активности". Вместе с тем регулятор сообщил, что продолжит оценивать поступающую информацию, по-прежнему находясь в процессе определения подходящей траектории ставки по федеральным фондам. По сравнению с октябрьским заявлением FOMC, из документа была исключена фраза о "сохраняющейся неопределённости" в экономике США.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Нынешние прогнозы членов ФРС указывают, что в следующем году ожидается сохранение ставки на текущем уровне, а в 2021 году она может быть повышена один раз. Лишь четыре члена Комитета из семнадцати предположили, что ставка может быть повышена в 2020 году.

Прогнозы FOMC по траектории ставки являются более оптимистичными в сравнении с рыночными ожиданиями. По данным CME Group, на финансовом рынке считают, что в 2020 году ставка может быть понижена один раз. Таким образом, сигналы ФРС разочаровали ожидания рынка. При этом сопроводительное заявление FOMC и прогнозы регуляторов свидетельствуют, что они меньше обеспокоены ситуацией в экономике, чем ранее в этом году.

В данный момент FOMC полагает, что средний уровень ставки по федеральным фондам в 2019 году составит 1.6% (сентябрьский прогноз: 1.9%), сохранится на отметке 1.6% в 2020 году (сентябрьский прогноз: 1.9%), повысится до 1.9% в 2021 году (сентябрьский прогноз: 2.1%), увеличится до 2.1% в 2022 году (сентябрьский прогноз: 2.4%) и достигнет 2.5% в долгосрочной перспективе (без изменений по сравнению с сентябрьским прогнозом).

Кроме того, Федрезерв сохранил прогнозы по темпам роста ВВП США, слегка улучшил прогнозы по уровню безработицы и понизил прогноз по базовой инфляции на 2019 год.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2019 году ВВП США вырастет на 2.2% (прогноз не изменился), в 2020 году расширится на 2.0% (прогноз не изменился), в 2021 году повысится на 1.9% (прогноз не изменился), в 2022 году увеличится на 1.8% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.9% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2019 год составил 3.6% (сентябрьский прогноз: 3.7%), 2020 год - 3.5% (сентябрьский прогноз: 3.7%), на 2021 год - 3.6% (сентябрьский прогноз: 3.8%), на 2022 год - 3.7% (сентябрьский прогноз: 3.9%), на долгосрочную перспективу - 4.1% (сентябрьский прогноз: 4.2%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) сохранён на 2019 год на уровне 1.5%, на 2020 год - на уровне 1.9%, на 2021-2022 годы и долгосрочную перспективу - на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2019 год понижен до 1.6 с 1.8%, но сохранён на прежнем уровне на 2020 год (1.9%) и на 2021- 2022 годы (2.0%).