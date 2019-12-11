Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 0.3%, почасовая зарплата не изменилась

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.4% в октябре.

По сравнению с ноябрём 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 2.1% в сравнении с +1.8% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.3%, как и в октябре.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевой динамики в октябре (пересмотрено с (-0.2%). По сравнению с ноябрём 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.1%.