Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;
02:50 мск: декс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;
16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь;
22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.