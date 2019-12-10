Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 декабря

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за III квартал;

03:30 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за ноябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;

14:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.