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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь.

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