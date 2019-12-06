Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 266 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 266 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 181 тыс.

На существенный рост числа рабочих мест в ноябре (максимум с января текущего года) частично повлияло завершение забастовки на заводах General Motors и возвращение к работе почти 50 тыс. бастовавших сотрудников.

Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь и октябрь пересмотрены в сторону повышения на 41 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 205 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 254 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 179 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 54 тыс. после снижения на 43 тыс. в октябре. В добывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 7 тыс. после расширения на 4 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 1 тыс. после увеличения на 14 тыс. в октябре.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 2 тыс., в оптовой торговле - сократилось на 4.3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 15.5 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 13 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло также на 13 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест увеличилось на 7.1 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников снизилось на 1.3 тыс., тогда как в сфере теле- и радиовещания, за исключением интернета, число сотрудников выросло на 0.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 4.2 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 60.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 13.6 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 38 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2018 года число госслужащих уменьшилось на 316 тыс. до 22.64 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре понизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%, вернувшись к 50-летнему минимуму, ранее достигнутому в сентябре. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец ноября сократилось на 44 тыс. до 5.81 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 83 тыс. до 158.59 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 135 тыс. до 95.62 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 40 тыс. до 164.40 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.2%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 409 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в ноябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 40 тыс. до 1.22 млн, составив 20.8% от общего числа безработных против 21.5% месяцем ранее и 21.0% в ноябре 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 132 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.81 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 17 тыс. до 131.56 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 29 тыс. до 26.99 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 116 тыс. до 4.32 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.6% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.29 долл против 28.22 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 973.18 долл в сравнении с 970.77 долл месяцем ранее.