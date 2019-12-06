Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.29 долл против 28.22 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 973.18 долл в сравнении с 970.77 долл месяцем ранее.