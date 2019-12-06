Курс доллара 63.7185   Курс евро 70.7594  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.29 долл против 28.22 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 973.18 долл в сравнении с 970.77 долл месяцем ранее.

Другие новости

вчера
17:39
Допсокращение нефтедобычи ОПЕК составит 372 тыс барр в сутки, не-ОПЕК - 131 тыс - источник
вчера
17:33
СТРАНЫ ОПЕК+ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ УВЕЛИЧИТЬ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РЫНОК В ПЕРИОД ПАДЕНИЯ СПРОСА - НОВАК
вчера
17:18
МИД Китая: на встрече совместной комиссии по СВПД отмечен прогресс в имплементации Instex
вчера
16:47
Саудовская биржа объявила график первых торгов акциями Saudi Aramco
вчера
16:44
Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре не изменилась, средние зарплаты выросли
вчера
16:36
Альтернативный уровень безработицы в США в ноябре снизился на 0.1 п.п.
вчера
16:35
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в ноябре снизился на 0.1 п.п.
вчера
16:34
Уровень безработицы в США в ноябре умеренно снизился
вчера
16:33
Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 254 тыс.
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»