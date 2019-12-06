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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 09:52

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Осколбанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО "Осколбанк" (Белгородская область, г. Старый Оскол). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 9 декабря 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "Осколбанка", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ООО "Осколбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 6 декабря 2019 года на сайте АСВ, а также 10 декабря 2019 года в газете "Зори" (г. Старый Оскол).

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