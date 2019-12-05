Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за октябрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в декабрь потребительского доверия в США от университета Мичигана за , предварительно;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.