Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за октябрь;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в декабрь потребительского доверия в США от университета Мичигана за , предварительно;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.