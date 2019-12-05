Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2 тыс.

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 ноября, сократилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 203 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 217.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 ноября, увеличилось на 51 тыс. и составило 1693 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1681.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 ноября, выросло на 85.6 тыс. и составило 1.57 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.46 млн человек.