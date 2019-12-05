Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за октябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;
16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.