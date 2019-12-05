Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.