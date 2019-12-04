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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2019 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
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ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 67 тыс.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло на 67 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 137 тыс.

В октябре число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 121 тыс. (пересмотрено со 125 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре повысилось на 11 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 29 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 27 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 декабря.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 186 тыс. после увеличения на 128 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранился на прежнем уровне и составил 3.6%.

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