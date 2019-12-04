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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за III квартал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за ноябрь.

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