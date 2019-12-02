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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за ноябрь.

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