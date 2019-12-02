Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за ноябрь.