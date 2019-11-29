Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 декабря

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь.