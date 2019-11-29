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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 декабря

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь.

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