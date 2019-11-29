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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

03:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за ноябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь.

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