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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал.

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