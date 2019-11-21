Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;
10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал.