Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 1.9% (расширенное сообщение)

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.46 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.49 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 4.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в октябре составила 270.9 тыс. долл, повысившись на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.77 млн доступных покупателям домов, сократившись на 2.7% по сравнению с сентябрём и на 4.3% по сравнению с октябрём 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.1 в сентябре текущего года и 4.3 в октябре 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 36 дней в сравнении с 32 в сентябре текущего года и 36 в октябре 2018 года. При этом 46% проданных в октябре домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.