Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.