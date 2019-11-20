Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.4 млн барр.

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 ноября, вырос на 1.4 млн барр. и составил 450.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.8 млн барр. и составили 220.8 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.75 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.0 млн барр. и составили 115.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 2.0 млн барр. и составили 637.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.3 млн барр. и составили 44.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.95 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.35 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.35 млн барр.