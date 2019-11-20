Курс доллара 64.0213   Курс евро 70.8524  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за октябрь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за октябрь;

16:40 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Обзор финансовой системы Канады.

Другие новости

вчера
19:10
Общие налоговые правила РФ и Белоруссии снимут вопрос компенсации за маневр - Козак
вчера
18:42
Общие налоговые правила РФ и Белоруссии снимут вопрос компенсации за маневр - Козак
вчера
18:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.4 млн барр.
вчера
18:31
Цена российского газа для Молдавии с 2020 года снизится до $173 за тысячу кубов - Козак
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 ноября
вчера
18:13
"Роснефть" ответила на вопросы инвестфонда по работе "Башнефти"
вчера
17:51
Ускорение роста ВВП РФ в октябре до 2,2% не может рассматриваться как устойчивое – МЭР
вчера
17:45
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ В III КВАРТАЛЕ УСКОРИЛСЯ ДО 0,8% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ С 0,6% ВО II КВАРТАЛЕ - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
вчера
17:30
Минтранс РФ не против появления новых перевозчиков в Крым, но предложений пока не было
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»