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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2019 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн барр., запасы бензина расширились на 0.75 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.95 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.35 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.35 млн барр.

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