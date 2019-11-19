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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 ноября

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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