Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре сократился до 3.5 млрд швейцарских франков

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в октябре сократился и составил 3.5 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 3.52 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В сентябре профицит торгового баланса составил 4.05 млрд швейцарских франков (пересмотрено 4.02 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 4.24 млрд швейцарских франков.