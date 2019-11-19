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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре ...
сегодня 10:05

Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре сократился до 3.5 млрд швейцарских франков

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в октябре сократился и составил 3.5 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 3.52 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В сентябре профицит торгового баланса составил 4.05 млрд швейцарских франков (пересмотрено 4.02 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 4.24 млрд швейцарских франков.

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