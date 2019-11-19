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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 ноября

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за сентябрь;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за III квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за III квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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