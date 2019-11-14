Курс доллара 64.2009   Курс евро 70.6724  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 19:04

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.2 млн барр.

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 ноября, вырос на 2.2 млн барр. и составил 449.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.9 млн барр. и составили 219.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.5 млн барр. и составили 116.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.4 млн барр. и составили 639.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.2 млн барр. и составили 46.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.54 млн барр., запасы бензина выросли на 2.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.2 млн барр.

Другие новости

сегодня
21:13
Украине нужно внедрить 3-й энергопакет ЕС в том числе для покупки СПГ - минэнерго США
сегодня
20:39
Члены ВТО просят ЕС улучшить доступ на его рынок для третьих стран из-за Brexit - источник
сегодня
19:27
РФ учтет рекомендации делового совета БРИКС в ходе председательства в объединении - Путин
сегодня
19:20
Путин: российское отделение Нового банка развития БРИКС должно открыться в Москве в 2020 г
сегодня
19:04
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.2 млн барр.
сегодня
19:03
Российские отельеры предлагают применить решение ФАС по Booking к остальным сервисам
сегодня
18:54
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ БРИКС В НАЦВАЛЮТАХ
сегодня
18:34
ВТБ приобрел контроль в сервисе управления недвижимостью "Домиленд"
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 ноября
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»