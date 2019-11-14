Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании (RICS) за октябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии и уровень безработицы в Австралии за октябрь;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;
10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;
12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;
13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
13:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
20:20 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.