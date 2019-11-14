Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании (RICS) за октябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии и уровень безработицы в Австралии за октябрь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:20 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.