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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2019 г.Индекс цен производителей Великобритании в октя...
вчера 12:44

Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе снизился на 1.3% и на выходе уменьшился на 0.1%

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в октябре снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 1.1%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 5.1%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре уменьшился на 0.1% после снижения теми же темпами в сентябре.

Аналитики прогнозировали сохранение октябрьского показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Output в октябре вырос на 0.8%, замедлив темпы повышения с +1.2% в сентябре.

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